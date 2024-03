FOTO La Polizia porta in dono alle Diocesi l’olio di Capaci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Stato di Avellino, in segno dianza nella difesa della legalità e in ricordo del sacrificio delle vittime della strage di, come per il passato anno,ha donatodi Avellino, di Ariano Irpino e di Sant’Angelo dei Lombardi nonchè all’Abbazia di Montevergine, un’ampolla di olio prodotto ain un piccolo uliveto situato nei terreni sottratti alla mafia nel c.d. “giardino della memoria”, affinché i Vescovi lo potessero consacrare nella messa Crismale della Settimana Santa ed adoperarlo poi come olio santo liturgico per le ordinazioni sacerdotali e le cresime. La consegna dell’ampolla ha avuto luogo il giorno 26 scorso allorquando il Questore di Avellino, accompagnato dal Capo di Gabinetto della Questura Dr. Rocco ...