Forza Italia | Donato Aspromonte nuovo coordinatore per Caserta

(Di venerdì 29 marzo 2024), cambio della guardia nel coordinamento cittadino di: Filippo Maturi, che ha mantenuto l’incarico per più di un anno nella sezione del capoluogo di Provincia, sarà sostituito da, consigliere comunale, che consolida la sua piena adesione al partito. Maturi, che ha ceduto il passo di comune accordo con il segretario provinciale Giuseppe Guida, assumerà la carica di viceprovinciale dei Giovani, affiancando ilMario Paduano. Le nomine sono proseguite con l’assegnazione della presidenza a Giorgio Di Majo, sempre acittà. “Ringrazio, a nome dell’intero Coordinamento, Filippo Maturi per l’ottimo lavoro svolto, con i più vivi complimenti per il suo recente ...

AGI - L'ex sindaco di Bari , Simeone Di Cagno Abbrescia , è Morto . Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Da questo pomeriggio in municipio sarà aperta la camera ardente. I funerali si svolgeranno ... (agi)

crisi nera per Matteo Salvini e il suo partito. Secondo gli ultimi Sondaggi politici, infatti, la Lega non è più la seconda Forza politica della coalizione di centrodestra, staccatissimo da Fratelli ... (thesocialpost)

Verso le elezioni, Tamajo “Corriamo per Europa basata su solidarietà e libertà” - Nuova tappa del “percorso” verso le elezioni Europee per Edy Tamajo. L’esponente di Forza Italia ed assessore regionale alle Attività produttive, commenta "Chi mi conosce, sa, che nella mia vita non m ...blogsicilia

Sondaggi politici Supermedia: Forza Italia supera la Lega e per Salvini è notte fonda - Il partito di Antonio Tajani guadagna mezzo punto in due settimane, così Forza Italia, dopo una lunga rincorsa supera la Lega e diventa il quarto partito Italiano dopo Fratelli d’Italia, Pd, Movimento ...laprovinciapavese.gelocal