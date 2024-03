Forlì | altro pesante ko Addio alle speranze di C

(Di venerdì 29 marzo 2024)1 LENTIGIONE 3(3-4-2-1): Pezzolato; Masini (43’ st Mosole), Drudi (1’ st Babbi), Tafa; Pecci (1’ st Banfi), Lolli, Gaiola, Visani (1’ st Graziani); Bonandi (15’ st Rosso), Greselin; Merlonghi. A disp.: Zamagni, Checchi, Crociati, Ballardini. All.: Antonioli. LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Casucci, Nava, Sabotic, Cortesi; Manzotti, Battistello, Pari (24’ pt Nappo); Nanni (24’ st Capiluppi), Formato (1’ st Bocchialini), Montipò (43’ st Roma). A disp.: Zovi, Grieco, Sala, Grifa, Macchioni. All.: Beretti. Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia. Reti: 12’ e 41’ pt pt Nanni, 16’ pt Formato, 32’ st aut Nava. Note - Ammoniti: Drudi, Greselin; Casucci. Spettaori 500. Angoli: 10-2. Recupero: 4’, 5’. Un triste ammaina bandiera. Ilal cospetto di un Lentigione pimpante e battagliero ha replicato la sconcertante partita ...

Emanuele Banfi è un nuovo giocatore del Forlì . Ieri l’annuncio del club biancorosso con una nota in cui si legge che "l’esterno d’attacco classe 2004 arriva dalla Virtus Entella, dove è cresciuto ... (sport.quotidiano)

Giovanni Severini , ala piccola dell’Urania Milano, avversaria dei biancorossi domani sera al Palafiera , è stato forlivese nella stagione 2017/18, apprezzato soprattutto per le sue qualità ... (sport.quotidiano)

Insegnante di sostegno picchia bimbo di 7 anni, arrestata: La Procura di Forlì aveva quindi incaricato delle indagini i carabinieri che per l'attività ... Il provvedimento cautelare è stato firmato dal gip e materialmente eseguito l'altro giorno dai carabinieri.

In casa aveva un arsenale di pistole e fucili e 44mila euro in contanti: arrestato dalla Polizia: Nella giornata di ieri un'operazione congiunta della Squadra Mobile della Questura di Forlì e della Squadra Mobile di Ravenna ha dato un duro colpo contro il traffico di armi che ...anche in un altro ...