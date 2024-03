Football americano Pronto riscatto per i Vipers-Hogs Daino in Nazionale

(Di venerdì 29 marzo 2024)per i, il sodalizio reggiano-modenese impegnato nel campionato di Seconda divisione. Dopo il primo stop stagionale, rimediato a Ferrara, lo stadio "Torelli" di Scandiano ha fatto da cornice alla bella vittoria interna contro i Trappers Cecina, ancora imbattuti, che sono stati sconfitti 35-7. Padroni di casa subito avanti con una corsa di La Rocca e successiva trasformazione di Chiriac, poi i livornesi replicano ed impattano, ma nel secondo quarto devono tornare ad inseguire grazie al bis di La Rocca per il 13-7 che manda le due compagini negli spogliatoi. Nella ripresa non c’è partita:lancia per le mani di Gatti che firma il 19-7, poi è ancora La Rocca a fare tris e Corradini a chiudere i conti per il 35-7 finale. "Per noi battere Cecina era molto importante in chiave ...

Sono andati in scena i match della Week 4 della IFL-Italian Football League 2024. Nel corso del fine settimana abbiamo visto tre sfide importanti, che sono andate a definire in maniera migliore la ... (oasport)

Weekend di flag Football quello appena trascorso, che ha visto l’inizio dei campionati giovanili con i Duchi under 17 in campo a raccogliere i primi successi stagionali. Prologo all’esordio in campo ... (sport.quotidiano)

Emanuele Daino Quarteback Hogs Reggio Emilia in Nazionale - Si sta tenendo in questi giorni presso il Centro Logistico di Supporto Areale dell’Aeronautica Militare di Cadimare il raduno della nazionale tackle under 19 di Football americano, che vede la parteci ...nextstopreggio