Folgarida, intossicò 130 studenti ospiti del suo hotel: condannato titolare dell'albergo, farà 80 giorni di lavori socialmente utili: Si è conclusa con una messa in prova ai servizi sociali l'udienza che lo scorso 26 marzo si è svolta per giudicare il caso dei 130 ospiti rimasti intossicati all'hotel Union di Folgarida in Val di Sole. Il giudice ha accolto la richiesta dell'imprenditore Paolo Mazzoni, 41 anni, titolare della struttura, di svolgere un servizio di pubblica utilità per 80 giorni e ottenere ...

