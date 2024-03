 Fnsi | Asr | Cdr AGI | Le parole di Giorgetti sono lesive della terzietà

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Il Cdr dell'AGI, la FNSI e Stampa Romana ritengono "gravemente lesivaprofessionalità edimostrate nei decenni dai giornalistitestata l'affermazione fatta al question time dal ministro dell'Economia, Giancarlo, secondo cui "è questione delicata che una società partecipata dallo Stato possegga una agenzia di stampa, poichè questo potrebbe alimentare dubbi sulla effettiva libertà di informazionestessa". Nei 70 anni di storia dell'AGI all'interno di una partecipazione statale come Eni, detenuta in parte direttamente dallo stesso Mef, "l'agenzia e i suoi cronisti hanno dimostrato di essere un presidio di informazione libera e indipendente con qualsiasi delle numerose maggioranze di governo che sisuccedute nel ...

Agi, Cdr, Fnsi e Asr: manca trasparenza. Dossier in Commissione Europea: Authority e Commissione UE coinvolte Proprio l'assenza di trasparenza in questa operazione è stata sottolineata dal Cdr, dalla Fnsi e da Stampa Romana in ogni passaggio di una vertenza che li vedrà ...

