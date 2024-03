(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – Potrebbe risolversi grazie ala vicenda dell'illustratrice freelance Serena Scandellari di 48 anni e di sua madre di 75, che dovranno lasciare la loro casa il prossimo 9 aprile. A raccontare la loro storia, poi, diventata virale sui social è stata per prima Today.it. Impossibile trovare qualcosa insia per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Flavio Insinna aiuta mamma e figlia sfrattate: "E se garantissi io per il vostro affitto" - La vicenda di Serena Scandellari e di sua madre pensionata ha fatto il giro dei social e il conduttore si è offerto, proprio su X, di aiutarle ...adnkronos

Incendio al distributore a Bologna: paura in via Massarenti - Bologna, 29 marzo 2024 – Attimi di terrore in via Massarenti, nella zona finale verso la rotonda. Erano circa le 14,30 quando un furgone che stava facendo rifornimento in uno dei distributori è andato ...ilrestodelcarlino

Marche Teatro ha presentato la nuova stagione 2024-2025 - Marche Teatro presenta la nuova Stagione di Ancona 2024-2025. L’attività di MARCHE TEATRO_Teatro di Rilevante Interesse Culturale è sostenuta da Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marc ...nonsolocinema