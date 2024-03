Flavio Briatore operato al cuore per un tumore | “Sto bene | fate prevenzione”

(Di venerdì 29 marzo 2024)è statoalper la rimozione di unbenigno. Lo ha annunciato lui stesso. L’imprenditore è già tornato a casa dopo un ricovero di 10 giorni all’ospedale San Raffaele di Milano. “Avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica” ha fatto sapere lo stesso ex team manager di Formula Uno in un video pubblicato sui social. “Lamedica è fondamentale”, ha aggiunto. È dunque salvo grazie a un controllo di routine,, che compirà 74 anni il prossimo 12 aprile. “L’intervento è perfettamente riuscito e ringrazio calorosamente il professor Francesco Maisano, il team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San ...

