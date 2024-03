(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Dop aver messo a segno un, l’uomo ha anche aggredito la vigilantes a pugni, finendo in manette. Fermato dalla Polfer con l’accusa di rapina impropria, l’uomo, già noto per fatti analoghi, avrebbe cercato questa volta di rubare una vistosa borsa. Il fatto è successo mercoledì sera quando, con l’accusa di rapina, la Polizia di Stato haalladiun cittadino gambiano di 28 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agentiPolizia Ferroviaria di, poco dopo le 19.30 l’uomo sarebbe uscito da un negozio ...

La Polizia di Stato ha arrestato in piazza Duomo due cittadine bulgare di 20 e 28 anni accusate di furto con destrezza aggravato in concorso ai danni di una turista tedesca 65enne. Le giovani sono ... (firenzepost)

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze , su attivazione dell'allarme anti intrusione istallato in una abitazione zona Novoli, sono intervenuti ed hanno arrestato in flagranza di reato per ... (firenzepost)

Firenze, furto nella galleria della stazione Santa Maria Novella: 28enne arrestato - Firenze, 29 marzo 2024 – Dop aver messo a segno un furto nella galleria stazione Santa Maria Novella, l’uomo ha anche aggredito la vigilantes a pugn i, finendo in manette. Fermato dalla Polfer con l’a ...lanazione

Inseguimento da film in Autostrada. Ladri in fuga speronano le volanti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Incendio al ristorante in pieno centro / LE IMMAGINI - Incendio in un ristorante del centro di Firenze, La Vetreria, di via del Proconsolo, per cause ancora sconosciute. Sul posto, oggi giovedì 28 marzo intorno alle 19, sono intervenuti i vigili del fuoco ...firenzetoday