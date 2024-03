Firenze | 175 multe non pagate e 30 mila euro di debito con il comune | e i vigili gli confiscano il Suv

(Di venerdì 29 marzo 2024) 175 verbali regolarmente notificati daldi. E regolarmente ignorati dall’interessato. Infrazioni che andavano dal divieto di sosta al transito nelle corsie preferenziali, fino all’eccesso di velocità e alle soste sul marciapiede. Un 60enne è stato però alla fine rintracciato dalla polizia municipale del capoluogo toscano. Igli hanno confiscato l’auto, ovvero un Suv del valore di oltre 50. Che è stato pignorato per ilnon pagato. Lui era arrivato ad accumularenonper 30. Anche se, precisa ilcon l’edizione fiorentina di Repubblica, «negli anni risultavano alcuni pagamenti però parziali per poche decine die ...

