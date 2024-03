Fiorentina-Milan | Pioli | Firenze nelle difficoltà diventa una grande famiglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

29 marzo 2024 - A Stefano sembrerà di riaprire il cassetto del dolore. Che da sei anni custodisce gelosamente dentro di sé. Perché per lui sarà impossibile dimenticare i giorni della scomparsa di Davide Astori, il suo capitano. L'uomo che lui stesso aveva scelto per rappresentare la squadra. Un leader buono, gentile ma diretto. Capace di rapportarsi a lui con una semplicità che lo rese indispensabile in un periodo di scetticismo intorno al progetto tecnico viola. Astori efurono i primi a crederci. E, che da quel marzo 2018 ha stretto un rapporto quasi fraterno con i tifosi viola (anche domani sera sarà sicuramente acclamato dalla Fiesole come è successo in passato) Davide lo porta sulla pelle, con quel tatuaggio (la sigla #DA13) divenuto poi simbolo della ripartenza. Quella stessa ripartenza ...