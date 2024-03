Fiorentina-Milan | la probabile formazione | le scelte in difesa e in mediana

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ecco ladelper lariportata da 'La Gazzetta dello Sport'. Per Pioli dubbi ine in

In vista della partita di Serie A tra Fiorentina e Milan la presenza in campo dal primo minuto di Pulisic è in dubbio : scelto il sostituto Terminata la pausa nazionali il Milan si prepara a scendere ... (dailymilan)

In vista della partita contro la Fiorentina il Milan dovrà prestare attenzione allo Stadio Franchi : numeri horror per i rossoneri Quella tra Fiorentina e Milan non sarà una partita facile, ... (dailymilan)

Furlani spiazza i tifosi e difende Pioli, poi svela il futuro di Leao, Theo e Maignan - L'amministratore delegato del Milan ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport; le sue parole sul momento del Milan.spaziomilan

COR.FIO, Leao, viola la più colpita. Sta a Kayo fermarlo - "Due frecce contro". Con questo titolo, il Corriere Fiorentino presenta la gara di domani sera al Franchi tra Fiorentina e Milan, mettendo sul piatto uno dei duelli che si vedrà ...firenzeviola

Prime pagine 29 marzo: 'Milan grande d'Europa', 'Inter, una speranza' e 'Juventus, rinnovo e 10 per Yildiz' - La sosta per le nazionali è ormai un ricordo: è già vigilia di Serie A, domani si scende in campo per il 30esimo turno, quello pasquale. Alle ore 12.30 apre.calciomercato