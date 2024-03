C’è l’ Ostacolo Fiorentina per l’Inter reduce dal trionfo di Supercoppa ma di fatto obbligata a vincere su un campo durissimo come il Franchi per non scivolare troppo indietro (anche se con una ... (sportface)

In Fiorentina-Inter il centrocampo si dimostra il vero e proprio polmone nerazzurro. Soprattutto per quanto riguarda l’ instancabile Kristjan Asllani . POLMONE – Tanta corsa a centrocampo per i ... (inter-news)

Rischio giallo: Ricci in diffida aspettando Empoli e Juventus - L’espulsione contro la Fiorentina continua a pesare su Samuele Ricci perché se anche contro il Napoli aveva scontato il turno di squalifica gli è rimasto lo status di diffidato ...torinogranata

Fiorentina, il centrocampo è tutto da rifare. Arthur e Maxime Lopez non saranno riscattati - Ci sarà da lavorare, e parecchio, all`interno della dirigenza della Fiorentina per quello che riguarda la prossima estate. Soprattutto, restano da dirimere alcune.calciomercato

Juric: “Le scelte a centrocampo e in attacco per domani saranno dettate da come vedrò chi è stato via con le Nazionali” - Ecco in tal senso che cosa ha detto poco fa in conferenza stampa: La coppia a centrocampo formata da Gineitis e Ricci sarà quella che si vedrà anche domani col Monza oppure un giocatore come Linetty ...torinogranata