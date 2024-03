Finché morte non ci separi 2 | annunciato ufficialmente il sequel del film horror

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo essere sopravvissuta a una strana notte di nozze, ritroveremo ancora una volta Grace Le Domas in un nuovo Ready or Not. Infattinon ci2 sta arrivando. Ilche ha portato a riunirsi il gruppo dimaker Radio Silence e l’attrice Samara Weaving è tornato per un altro giro di giochi contorti. EXCLUSIVE: I'm told that READY OR NOT 2 is not only happening, but there's actually a director in talks for the…https://t.co/2t7uieFF9n — Jeff Sneider (@TheInSneider) March 29, 2024 L’insider Jeff Sneider riferisce che ilè in fase di sviluppo e ha trovato un nuovo regista, Adam Robitel. Robitel è familiare con il genere, avendo diretto uscite memorabili come The Taking of Deborah Logan ...