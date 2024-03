Final Fantasy 7 Rebirth | una serie di video svela i retroscena dello sviluppo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Square Enix pubblica una nuovadidietro le quintedi. I quattro episodi sono già disponibili: il primo filmato, dalla durata di circa quindici minuti, è totalmente incentrato sullodel vasto mondo in cui è ambientato il gioco. Il primo episodio titolato Shaping The World trasporta igiocatori dentro una delleludiche più amate di sempre. Nelnon manca la presenza degli sviluppatori che hanno lavorato al titolo, fra cui il game director Naoki Hamaguchi, il creative director Tetsuya Namura, il music supervisor Keiji Kawamori, il lightning director Ichiro Yamaguchi, e molti altri. La ...

Square Enix ha dato il via a un’esplosione di entusiasmo durante il weekend annunciando l’ Uscita imminente di Dawntrail, la quinta espansione dell’acclamato MMO Final Fantasy XIV Online , prevista ... (gamerbrain)

Final Fantasy VII Rebirth: in arrivo una serie di documentari - Final Fantasy VII Rebirth: in arrivo una serie di documentari | News | In arrivo una serie di documentari dedicati alla settima fantasia Finale.thegamesmachine

Dragon's Dogma 2 ha registrato il miglior lancio in UK del 2024, superato Final Fantasy 7 Rebirth - Dragon's Dogma 2 al momento è il gioco con il miglior lancio del 2024 nel Regno Unito, stando alle informazioni condivise da GamesIndustry.multiplayer

Final Fantasy VII Rebirth è protagonista di un nuovo documentario in quattro parti - Final Fantasy VII Rebirth è disponibile da un mese esatto, e per festeggiare l'evento, Square Enix ha pubblicato un documentario di un'ora suddiviso in quattro parti. I quattro video sono incentrati s ...it.ign