Final Destination 6 | annunciato finalmente il cast del nuovo capitolo della saga horror

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 29 marzo 2024)6, il cui titolo completo è statoessere: Bloodlines, hamente trovato le sue nuove vittime sacrificali, ossia i membri del suo. Come ben sapranno i faninaugurata nel 2000, le speranze sono ben poche per i protagonisti di queste storie: in questogli interpreti annunciati saranno Brec Bassinger (Stargirl), Teo Briones (Chucky) e Kaitlyn Santa Juana (Dear Evan Hansen), Anna Lore (Gotham Knights), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms), Max Lloyd-Jones (The Book of Boba Fett), Rya Kihlstedt (Obi Wan Kenobi) e Tinpo Lee (The Manor). Il film, attualmente in produzione a ...