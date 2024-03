Fiamme in una cantina | a fuoco attrezzature

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio si è sviluppato in unaquesta notte a Vitulano. Nella struttura, adiacente ad un’abitazione, erano presenti numerosee suppellettili che ilha gravemente danneggiato. Nessun danno fortunatamente per le persone. Il rogo è scoppiato poco dopo le 2 per cause che sono ora in corso d accertamento da parte dei Vigili delche sono intervenuti sul posto con autobotti dal Comando Provinciale di Benevento. (foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.