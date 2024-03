Fedez in lacrime a Belve su Chiara Ferragni e i figli | il rapper smentisce di aver tradito la moglie

Nel corso della puntata (registrata) del programma “ Belve ” ospite Fedez che sarebbe scoppiato in lacrime durante la registrazione: svela tutta la verotà C’è grande attesa per l’esordio stagionale ... (cityrumors)

La nuova stagione di Belve, condotta come sempre da Francesca Fagnani , promette anche quest’anno scoop di primo ordine. Tra i grandi nomi che si siederanno di fronte alla sarcastica e pungente ... (ildifforme)

Tutto pronto per il risveglio di Belve su Rai2, il programma condotto da Francesca Fagnani che torna con una edizione a partire da martedì 2 aprile prossimo per cinque settimane in prima serata. La ... (tvpertutti)