“Fedez in lacrime a Belve smentisce i suoi flirt e tradimenti” E sul non mostrare i volti di Leone e Vittoria risponde così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) C’era da aspettarselo? Sì. Ledisono il ‘tanto tuonò che piovve’ della settimana. Secondo Adnkronos, il rapper avrebbe parlato a Francesca Fagnani, commuovendosi fino alle, dell’amore per i figlie della separazione. A proposito della decisione di nonpiù il volto dei bambini, il rapper avrebbe affermato di averla presa assieme alla ex moglie Chiara Ferragni. Avrebbe poi smentito ipresunti. Attendendo una eventuale replica di Ferragni, l’intervista andrà in onda il 9 aprile. Quanto basta per avere altre novità sul fronte Ferragnez? Chissà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.