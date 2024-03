Fedez a Belve | lacrime e corna smentite | anticipazioni puntata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tutto pronto per il risveglio disu Rai2, il programma condotto da Francesca Fagnani che torna con una edizione a partire da martedì 2 aprile prossimo per cinque settimane in prima serata. La giornalista è già al lavoro e le registrazioni sono anche iniziate. Con le sue domande affilate come lame di vetro e il suo stile non convenzionale, la Fagnani intreccia dialoghi incandescenti con gli ospiti, dai politici ai protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, del costume e della cronaca del nostro Paese, partendo dalle loro dichiarazioni più discusse e contraddittorie. Chi si siederà questa volta su quella «scottante» sedia?ha vissuto un momento di grande emozione che lo ha portato alle. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, il rapper si sarebbe aperto a Francesca Fagnani, ...