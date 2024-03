Farmaco a base di somatropina ritirato per sempre dall’Aifa | stop all’ormone della crescita

(Di venerdì 29 marzo 2024) Già da aprile 2023 era stata segnalata una grave carenza del medicinale adiNorditropin NordiFlex 15mg/1,5ml soluzione iniettabile, come comunicato. La situazione è peggiorata con una nuova notizia: la sospensione definitivavendita di questo medicinale, in tutte le sue versioni autorizzate. Il motivo sta nella scarsità del prodotto Il Norditropin NordiFlex contiene, un ormoneutilizzato per trattare diversi disturbi legati allasia nei bambini che negli adulti. Questa interruzionesua disponibilità ha reso difficile la gestione di pazienti che dipendono da questo trattamento. La sospensione del Norditropin NordiFlex ha colpito pesantemente i pazienti, poiché ...

