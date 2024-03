Famiglia stermina da 19enne italo tedesco in casa | polizia già intervenuta 24 ore prima per una lite

Un raptus di follia improvviso. Sarebbe questa la causa della strage che in queste ore ha sconvolto la Germania : una famiglia intera di emigrati sardi è stata stermina ta da Eddie Congiu, 19 anni. Il ... (thesocialpost)

La tragedia si mischia all’orrore in Germania , dove Erminio Congiu, sua moglie Annalisa Prasciolu e un loro figlio di 34 anni sono stati uccisi a coltellate da un altro figlio di 19 anni nella loro ... (open.online)

Una strage familiare sconvolge la città. Un ragazzo di 19 anni ha sterminato la sua famiglia. Il movente di questa tragedia non è ancora chiaro. La Germania è sotto shock per una seconda tragedia. ... (cityrumors)