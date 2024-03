Faisa-Cisal | Mongelli | “Bisogna recepire le richieste degli Autoferrotranvieri”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Maurodelladel Lazio esprime dubbi e preoccupazioni sulle nuove norme licenziate alla Camera e ora al Senato riguardanti la circolazione stradale e la sicurezza dei conducenti professionali Roma. “Da una prima lettura delle norme licenziate in questi giorni alla Camera, ed ora al Senato, sembra non recepiscano integralmente le”. Lo dichiara il segretario generale della, Mauro, a margine di un incontro con i dirigentidel Lazio. “È necessario il doppio canale di valutazione e sanzione – spiega – finalizzato a differenziare nettamente i percorsi lavorativi dei conducenti professionali da quelli riferiti ...

Uil e Orsa per lo sciopero. Viaggiatori contro il cambio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Trasporti di Pasqua 2024 a Napoli, metro Linea 1, bus e funicolari anche di pomeriggio: gli orari - Di seguito, tutti gli orari dei mezzi pubblici a Napoli, gestiti dall'Anm, per la domenica di Pasqua 2024. Venerdì e Sabato Santo, invece, metro e funicolari saranno aperte fino alle 2,00 di notte. Il ...fanpage

I numeri della gara per il trasporto pubblico locale su gomma - 750 milioni di euro per un totale di 25 milioni di chilometri all'anno. Questi i numeri della gara per il trasporto pubblico locale su gomma in Umbria. Le società che intendono partecipare hanno tempo ...rainews