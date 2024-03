(Di venerdì 29 marzo 2024) Era in buona salutequando si è andata a sottoporre a un esame di routine in una struttura sanitaria. O almeno così sembrava: dopo la, la giovane...

Donna di 30 anni muore dopo una spirometria, disposta l'autopsia - Dopo la denuncia dei familiari, la Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta. La donna di Ginosa aveva effettuato esami di routine ma aveva cominciato ad accusare malori dopo alcuni giorni, fino al ri ...rainews

A 30 anni muore dopo spirometria, disposta l'autopsia - La Procura di Taranto ha disposto l'autopsia sul corpo di Monica Bongellino, morta alcuni giorni dopo aver effettuato una spirometria ...quotidianodelsud

Fa una spirometria, poi il malore. Monica Bongallino ricoverata in Rianimazione muore a 32 anni. Disposta l'autopsia, medici indagati - Era in buona salute Monica Bongallino quando si è andata a sottoporre a un esame di routine in una struttura sanitaria. O almeno così sembrava: dopo la spirometria, la ...leggo