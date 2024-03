Ex rappresentante nei guai Troppi debiti da ripagare La legge del 2022 lo salva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nel 2006 aveva contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile, indicata come unica proprietaria. Poi, però, la relazione si era conclusa e lui era rimasto da solo a dover pagare le rate. A seguito di altre sfortunate vicissitudini il debito daera diventato insostenibile per lui. Ora però un cinquantatreenne, dopo essersi rivolto allo studio legale dell’avvocato Matteo Marini, è stato ammesso dal Tribunale di Lodi alla procedura di liquidazione controllata. La situazione di insolvenza irreversibile dell’uomo non era riconducibile ad un comportamento irresponsabile o sprovveduto del debitore, ma alla precedente attività da lui svolta come agente di commercio negli anni passati. "Perso questo lavoro – chiarisce l’avvocato Marini –, l’uomo ha iniziato a cercare un lavoro da impiegato per garantirsi un’entrata fissa. Nel frattempo però aveva dovuto però ...