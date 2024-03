(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Comune ci riprova. E scottato dal flop della scorsa estate, corregge il tiro. Pubblicato ieri l’avviso pubblico per l’ex bar. Il, che arriva dopo la mancata aggiudicazione del locale a un imprenditore pakistano a settembre 2023 (in mezzo c’è stato l’affidamento della vicina ex Opera Dulcis ad Andrea Ceroni), è più articolato del precedente. E prevede, tra le altre cose, lavori di riqualificazione per 620mila euro (ma c’è un contributo pubblico di 120mila euro) e pagamento del canone di(31.200 euro l’anno) solo a partire dal 2034. Messa a punto da Area Blu, anche questa volta la gara comprende i locali al civico 6 di via Mazzini, dove c’era l’edicola, da destinare a funzionalità accessoria all’attività principale. Confermati pure, assieme alla clausola di sbarramento (per poter essere ammessi alla fase di ...

Ex Bar Bacchilega . Ecco il nuovo bando: maxi-investimento, ma affitto azzerato - Previsti lavori di riqualificazione per 620mila euro con contributi pubblici. Il pagamento del canone scatterà soltanto a partire dal 2034. Chi vuole rilevare il locale dovrà avere esperienza e un sup ...ilrestodelcarlino

Imola, ecco il nuovo bando per l’ex bar Bacchilega. Le cifre per ristrutturazione e gestione - Previsti a carico dell'aggiudicatario almeno 620 mila euro per la ristrutturazione, esonero dell'affitto per i primi nove anni e un contributo da 120 mila euro (oggetto di ribasso) da parte di Area Bl ...ilnuovodiario

Imola, si spegne di nuovo l’ex Bacchilega: il Bar Bologna torna al suo posto - Riapre oggi il Caffè Bologna, nella sua storica location sotto ai portici della via Emilia, dopo le due settimane di chiusura causa lavori di ...corriereromagna