Ex Asl di via Turati | nessuno paga l’affitto

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Ex Asl di via, nessun servizio per i cittadini da quando a fine ottobre è stato traslocato tutto alla Casa della comunità, eppure Asst Melegnano Martesana, che vi ha mantenuto degli uffici chiusi al pubblico, non". Giordano Marchetti (Vivere Cernusco) non ha dubbi: "Si profila un danno erariale". La situazione è stata riassunta in un’interrogazione. "Sul mercato libero lo stabile di proprietà del Comune varrebbe 250mila euro l’anno di pigione, anche i carabinieri versano la locazione per la caserma, 36.600 euro dopo un recente accordo, gratis non si può fare". Rilievi che il capogruppo di opposizioni aveva già fatto "a ottobre, quando l’Azienda sanitaria aveva aperto la Casa che ormai racchiude tutta l’offerta per i pazienti". L’uso della struttura "affonda le radici in vecchie intese che prevedevano la ...