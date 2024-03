Europee 2024 | la Repubblica Ceca denuncia l’influenza russa

Con le elezioni Europee all’orizzonte, e il relativo carico di preoccupazioni per la minaccia disinformazione , Bruxelles ha deciso di muoversi proattivamente e pungolare le piattaforme digitali per ... (formiche)

Il Movimento 5 stelle ha pubblicato il regolamento da seguire per chi ha intenzione di auto- candidarsi in vista delle elezioni europee . Il limite più stringente è quello dei mandati: chi ne ha già ... (fanpage)

Fratelli d'Italia, Pd, M5S e Lega tutti in crescita. Forza Italia, dopo il boom delle elezioni regionali in Abruzzo, scende. Il Sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si ... (today)