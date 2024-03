Eurolega | Kendrick Nunn beffa la Virtus Bologna allo scadere | il Panathinaikos passa 79-81

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Altra sconfitta per laSegafredoin, ma con più segnali positivi di quanto direbbe. La squadra di Luca Banchi, senza Cordinier ed un Hackett a mezzo servizio, si arrende allaSegafredo Arena al cospetto delper 79-81, cadendo solo con il buzzer beater didopo essere stata sotto anche di 17 lunghezze nel secondo quarto.sini che incassano così la quarta sconfitta in fila in Europa nonostante i 19 punti di Shengelia ed i 17 di Belinelli, dall’altra parte giganteggia il professor Kostas Sloukas con 20 punti. L’inizio dellaappare promettente con Dobric che segna quattro punti in fila per il 7-4, ma dopo il runner di Grigoris per il 9-7 il Pana inizia ad infilare ...