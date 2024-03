Etienne – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024)Via Scirè, 18 – 00199Telefono: 393/8902073 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: menù degustazione 80/100€ Chiusura: Domenica OFFERTA “Less is more”, così recita una pagina interna della carta dei vini di questo ristorante del quartiere Africano aperto già da qualche anno. La pagina è un inno alla semplicità che, ovviamente, non vuol dire banalità, al togliere anziché aggiungere (che spesso è più difficile…), ma, dopo la cena di quest’anno, temiamo che lo chef Stefano Intraligi non l’abbia letta bene e non la applichi nella sua cucina. Il calo (consistente) di voto è dovuto proprio al fatto che ci siamo trovati di fronte a una cena che ci ha lasciato “l’amaro in bocca” e un palato affaticato dai piatti eccessivamente elaborati e spesso non ...