Esami di Stato 2024 | al via la presentazione delle istanze per Presidenti e Commissari esterni

Esami di Stato secondaria II grado anno scolastico 2023/ 2024 : il Ministero ha aperto la piattaforma per la presentazione della domanda in qualità di Presidente e/o Commissario esterno . Le Istanze ... (orizzontescuola)

In un contesto educativo in continua evoluzione, le mappe concettuali si affermano come strumenti efficaci per facilitare l'apprendimento e la memorizzazione, specialmente nella scuola secondaria di ... (orizzontescuola)