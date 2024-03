Ennesima sconfitta del Catania

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 29 marzo 2024) Risultato finale,2 Giugliano 3. Un Massimino, vuoto, senza l’anima, senza i tifosi. Fa male al cuore vedere uno stadio così, senza, appunto, l’anima portante, i suoi tifosi che, da sempre, nonostante tutto, hanno dato e fatto tutto, hanno fatto loro lo spettacolo, al Massimino, mai arresi. Una tifoseria che ci viene invidiata da tutti, ma adesso c’è solo amarezza.dei rossazzurri, record dei record. Anche Zeoli, allenatore del, è preoccupato: “La partita si era messa in modo ideale. Quando una squadra è in difficoltà, passare in vantaggio è ideale. Infatti, il, passato subito in vantaggio, ci ha fatto sperare. Avevamo visto un, sereno, che giocava, una squadra che pensava, agiva…ma purtroppo è durata, questa speranza e questo bel ...