Embracer Group ha finito con la sua riorganizzazione e non pensa a nuove acquisizioni

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il processo di ristrutturazione interna disembra essere giunto al termine. Dopo una fase di grandie una successiva fase di licenziamenti, chiusure di studi e altre manovre di contenimento dei costi, la mossa finale sembra stata la vendita di Gearbox a Take-Two. Come riporta anche Rock, Paper, Shotgun, questo non significa che ora inizi una fase di crescita e nuovi investimenti. A una precisa domanda in tal senso, il CEO Lars Wingefors ha confermato che è decisamente troppo presto perre di tuffarsi in. Stiamo portando a termine il programma di ristrutturazione proprio adesso, alla fine di marzo, e la vendita di Gearbox è stata parte di questo programma. Ora veniamo avvicinati, non dico quotidianamente, ma settimanalmente, da ...

