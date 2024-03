Elogio di Brignone e Vittozzi | campionesse nascoste dello sport italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prima notizia: l'inverno che ci lasciamo alle spalle è stato straordinario per gliinvernali azzurri, soprattutto al femminile. E' vero che paghiamo pegno del grave infortunio di Sua Velocità Sofia Goggia, ma Federicache è l'altra faccia del soleha vissuto un inizio di 2024 da sogno e solo per una manciata di punti non è riuscita a portarsi a casa una coppa di specialità. E l'inverno è stato tanto straordinario che si è riempito anche della Coppa del Mondo generale di biathlon conquistata per la prima volta in carriera da Lisa. Classe 1995, contemporanea ed erede al tempo stesso di Dorothea Wierer che fin qui era stata la dominatrice azzurra della specialità. Seconda notizia: di tutto questo bengodi avrete visto e letto pochissimo, al di fuori degli spazi dedicati agli appassionati ...