Elezioni comunali 2024 | il gruppo Occhiobello per te | “Ecco cosa abbiamo fatto in 5 anni”

(Di venerdì 29 marzo 2024)(Rovigo), 28 marzo– Un doppio incontro serale in cui ildi minoranza “per te” ha illustrato pubblicamente un resoconto di fine mandato amministrativo 2019-. Il primo si è tenuto nella sala consiliare del Comune di, mentre il secondo all’auditorium nella frazione di Santa Maria Maddalena. Si è tratta di due momenti in cui ildi minoranza, composto da Irene Bononi, capo, i consiglieri Davide Valentini, Marcello Cauduro, Paolo Pezzini e Silvia Fuso, hanno sviscerato i singoli punti, parlando rigorosamente al plurale. Bilancio, giovani, viabilità, emergenza Covid, impresa. Questi i temi, oltre alla tangenziale, la cui situazione è stata sbloccata con intervento della Regione Veneto, e decoro ...

