Elezioni a Baronissi | la nota di Tony Siniscalco

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ladel candidato sindaco di: “Sì conclude, con un finale più che scontato, il sipario della sinistra e, così, la candidata “civica” Petta svela, insieme a tutti i suoi alleati, la vera natura della sua discesa in campo! Al suo fianco ci saranno tutte le forze politiche che, prima, hanno distrutto l’Italia e, poi, anche: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Calenda, Renzi e via dicendo in quello che viene, benevolmente, definito Campo Largo ma che, nella realtà dei fatti, è un Campo Santo. Gli attori sono sempre gli stessi, quelli dei progetti fallimentari degli ultimi 20 anni: da Moscatiello a Galdi a Valiante, giungendo fino all’ apertura a quella parte della sinistra che, seppur ostica, si piegherà come sempre al volere del Pd salernitano. Ci fa ...