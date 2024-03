Elezioni a Baronissi | Anna Petta | “Ringrazio il PD | avanti insieme”

(Di venerdì 29 marzo 2024) La nota della candidata alla carica di Sindaco del Comune di: “il Partito Democratico della Provincia di Salerno, l’Onorevole Piero De Luca e tutti i dirigenti del Pd che hanno inteso condividere e sostenere la mia candidatura alla carica di Sindaco di. Per me sarà una grande responsabilità ed un grande onore guidare la coalizione di centro sinistra,a tutti gli altri movimenti ed associazioni che mi sostengono.con determinazione,!” Segui ZON.IT su Google News.

Il comunicato dell’assessore uscente del Comune di Baronissi Marco Picarone : “Il coordinamento del circolo di Baronissi , convocato per il 14 marzo u.s. dal segretario dello stesso, si è riunito ... (zon)

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno sta mettendo in campo le sue forze migliori per le elezioni Amministrative di giugno. Di seguito comunicato ufficiale della segreteria ... (zon)

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno sta mettendo in campo le sue forze migliori per le elezioni Amministrative di giugno. Di seguito comunicato ufficiale della segreteria ... (zon)

Baronissi, Elezioni 2024: il PD in campo con Anna Petta - Il Partito Democratico della Provincia di Salerno sta mettendo in campo le sue forze migliori per le Elezioni Amministrative di giugno. Di seguito ...zon

Baronissi, Anna Petta unisce ufficialmente il centrosinistra - "Anche dai singoli territori, a cominciare da quello del Comune di Baronissi, c’è bisogno di dare una risposta politica forte, chiara ed efficace alla ...zon

Elezioni comunali a Baronissi: Alberta Casaburi (Italia Sovrana) si candida a sindaco - C’è anche una donna candidata alla carica di sindaco del comune di Baronissi. Si tratta di Alberta Casaburi, coordinatrice regionale del partito “Italia Sovrana” che ha lanciato già lo slogan: “ Per ...salernotoday