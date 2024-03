Elena Panza | “La passione per il calcio fin da piccola ma spero in un futuro da operatrice umanitaria”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Centrocampista dotata di una buona tecnica individuale ed eccellente visione di gioco,, classe 2003, fa della visione di gioco e dell’impostazione della manovra con palla bassa le sue prerogative principali.Nativa della bergamasca, ha militato per diverse annate nel Brescia prima di trasferirsi a Padova in serie C, conciliando gli studi universitari, riconoscendo nella città veneta attente alle esigenze dei giovani, la piazza ideale, adatta alla propria dimensione. La carriera Ciao, per iniziare une breve descrizione della tua carriera“La miaper ilè nata sin da piccolina, allorquando preferivo calciare il pallone con i piedi piuttosto che cimentarmi nella pallavolo come le mie coetanee; ad 8 anni i miei genitori mi hanno iscritta all’oratorio di Bruntino dove ho ...