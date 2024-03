Edoardo Galli | spunta la nuova pista dopo le foto in stazione | “Forse diretto a Zurigo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Continuano le ricerche di, il ragazzo scomparso da Colico mentre andava a scuola e del quale non si hanno più notizie da ore. Con la famiglia, disperata, che continua a lanciare appelli al 17enne, invitandolo a mettersi in contatto con qualcuno per far sapere di stare bene. Le indagini, nelle ultime ore, si sono concentrate attorno alladi Milano, luogo dell’ultimo avvistamento. E considerata uno snodo chiave per capire gli spostamenti del giovane, che si è allontanato lo scorso giovedì 21 marzo: arrivato a Morbegno, ha salutato alcuni amici e poi ha preso il treno Regio Express RE2817 per Milano. A quel punto è arrivato allacentrale alle 9.40, come testimoniato dalle telecamere che lo hanno ripreso quattro minuticon lo zaino di scuola, un sacco a pelo e due ...