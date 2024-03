Edoardo Galli ritrovato | la gioia della sua preside | compagni e prof non vedono l’ora di abbracciarlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Morbegno (Sondrio), 29 marzo 2024 - "Siamo tutti felicissimi e sollevati. Ora ci aspetta veramente una buona Pasqua e non chiedevamo altro. Ci stringiamo intorno a Edo e alla sua famiglia in questo momento di tanta serenità. Ie iessori nonl'ora di poterlo riabbracciare, ovviamente quando sarà possibile". Sono le prime parole di Elisa Gusmeroli, la dirigente scolastica del liceo scientifico Pier Luigi Nervi-Ferrari di Morbegno, in Valtellina, dopo la notizia del ritrovamento alla stazione Centrale di Milano di, lo studente 16enne che frequenta l'istituto e che era scomparso il 21 marzo scorso a Colico, nel Lecchese, dove abita. Quella mattina il ragazzo era uscito proprio per andare a scuola, dove però non era mai arrivato. Poi lunghi otto giorni passati tra ...