Edoardo Galli e l’ipotesi della fuga in Russia | il viaggio fino al Montenegro | perché è tornato indietro

(Di venerdì 29 marzo 2024), il 16enne scomparso il 21 marzo da Colico mentre andava a scuola e ritrovato nella mattina di oggi, 29 marzo, alla stazione centrale di Milano, era diretto verso laera stata avanzata per la prima volta da suo padre, e sembra combaciare con i nuovi dettagli emersi sulla sua sparizione. Se al momento rimangono ignote le sue intenzioni, in questi giorni sembrati lunghissimi alla famigliail ragazzo aveva inevitabilmente lasciato dietro di sé alcune tracce del suo passaggio, raccolte grazie all’attivazione di tutti i canali di cooperazione internazionale di polizia da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Lecco. Grazie alle quali è stato possibile ricostruire cheaveva raggiunto il. I controlli al ...

E' stato ritrovato Edoardo Galli , il 16enne scomparso il 21 marzo scorso. Il giovane era nella Stazione Centrale di Milano mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico, paesino in ... (liberoquotidiano)

