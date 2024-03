Edoardo Galli dov' era? Le prime parole del padre dopo il ritrovamento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Alle 7.45 di questa mattina, il 16enne di Como scomparso lo scorso 21 marzo, è stato ritrovato presso la stazione Centrale di Milano mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che ha immediatamente avvisato il personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria. "Il paese è in festa, è la notizia più bella che potessimo ricevere prima della Santa Pasqua". Monica Gilardi, sindaca di Colico, esil suo sollievo in un'intervista a Tele Sondrio News"una settimana di apprensione in cui tutti siamo stati col fiato sospeso" per la scomparsa del ragazzo. "Non possiamo che essere felici - aggiunge - Colico si stringe intorno alla famiglia di". A Mattino5, il ...