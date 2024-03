Ecco perché la storia dell’intercettazione su Zelensky e i 300kg di cocaina dall’Argentina è falsa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 29 marzo 2024) Secondo numerose condivisioni, l’Interpol avrebbe rilasciato un’intercettazione telefonica dove due trafficanti di droga starebbero organizzando una consegna dididurante la sua visita in Argentina al neoeletto presidente Milei. Il presunto “scoop” viene pubblicato da siti come il “The Boston Times” e il “San Francisco Chronicle“, riportando a loro volta il nome di un “famoso giornalista messicano” di nome Màrcio Forti. In questo articolo vi spieghiamosi tratta di una bufala e di come faccia parte del “modus operandi” della propaganda russa. Per chi ha fretta La “notizia” è stata diffusa da due siti che si spacciano per testate giornalistiche. I due siti americani sono stati creati da poco e hanno pubblicato soltanto nel mese di marzo 2024. Il “giornalista messicano” non ...