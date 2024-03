Eccellenza Oggi a Villa Potenza allenamento congiunto Maceratese-Fabriano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Alle 17.30 dilae ilCerretto effettueranno un. Per Pieralvise Ruani, allenatore dei biancorossi, si tratta di un’opportunità utile per saggiare la squadra in vista della partita del 7 aprile a Castelfidardo, uno scontro diretto tra formazioni in lotta per un posto nei playoff. Laaccusa un distacco di 3 punti dagli avversari ed ecco che questa partita assume una grande rilevanza quando mancano quattro gare alla conclusione del campionato: i biancorossi affronteranno in trasferta Castelfidardo e Osimana, mentre all’Helvia Recina riceveranno Jesina e nell’ultima giornata Monturano Campiglione. Non mancano le difficoltà per il match a Castelfidardo, a cominciare dal valore ...