“È finita anche per loro” Grande Fratello | avevano legato molto ma fuori non ha funzionato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Continuano a far discutere i protagonisti dell’edizione 2023-2024 del. Una coppia avrebbe avuto dei problemi di non poco conto, stando agli ultimi rumor. Infatti, fonti autorevoli hanno confermato che la situazione non sarebbe più rosea come prima e quindi tutti i nodi stanno iniziando a venire al pettine. E chissà cosa ancora potrà accadere nelle prossime settimane. Intanto, possiamo dirvi che dopo la finale deluna coppia che si eraunita ha cominciato ad avere dei problemi nel rapporto. E sarebbeemerso il motivo che li avrebbe allontanati, quindi l’idillio sarebbe ormai finito. Ora che il reality show è finito e che tutti stanno tornando alla vita di prima, cominciano ad esserci i primi scricchiolii come confermato da due dei più ...