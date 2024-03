Due donne sfrattate rischiano di finire per strada | Flavio Insinna | “Non vi danno una casa? Garantisco io per voi”

Due giovani donne erano state portate in Italia con la promessa di un futuro migliore, ma sono state ridotte in schiavitù, picchiate e costrette a chiedere l'elemosina (ilgiornale)

Picchiate, minacciate e ridotte in schiavitù: il dramma di due sorelle - Due sorelle ridotte in schiavitù: le donne erano picchiate e minacciate se non obbedivano agli ordini dei loro aguzzini. Una triste storia è stata scoperta in queste ore a Bologna. Due sorelle ...newsmondo

Flavio Insinna si offre come garante per evitare lo sfratto a due donne: “Vi aiuto io” - Flavio Insinna si offre come garante per aiutare un'illustratrice di 48 anni e sua madre a trovare casa, mandando un messaggio in cui dà il suo aiuto.ildigitale

Costretta a chiedere l'elemosina in strada, la brutale aggressione perché «guadagnava poco». Mendicante salvata dai passanti - Ridotte in schiavitù, costrette a chiedere l'elemosina in strada, sotto ai portici di Bologna, e picchiate con ferocia inaudita se non gudagnavano abbastanza. La denuncia, partita da ...leggo