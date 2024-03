Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto senza sorpresa lo stile da viaggio coordinato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) La pop star Duae il protagonista di Masters of the Airtrascorso la maggior parte dell'ultimo mese come dovrebbe fare chiunque abbia i mezzi e il passaporto: in. Dopo una breve vacanza a Città del Messico, la coppia è recentemente atterrata in Europa, dovesi sta preparando a pubblicare il suo terzo album, Radical Optimism, in uscita all'inizio del mese prossimo. Nel frattempo, la coppia è salita sul treno Eurostar da Parigi a Londra per poi uscire dalla stazione di St Pancras nella capitale britannica con i loro accessori dacoordinati: pesanti giacche di pelle e bagagli pieni di adesivi.aveva un aspetto classico con una giacca di pelle marrone e un maglione polo scuro, abbinato a pantaloni ...