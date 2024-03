Drone di Israele colpisce ed elimina dirigente di Hezbollah | video

Gli Houthi , attraverso le parole del vice capo dell'Autorità per i media degli Ansar Allah e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer, si sono ... (ilgiornaleditalia)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di giovedì 21 marzo, in diretta. Netanyahu: «Capi di Mossad e Cia a Doha per trattare la tregua». Blinken: «L’accordo su tregua e ostaggi si sta avvicinando» (corriere)

Siria, raid di Israele su Aleppo…" - I raid aerei israeliani contro diverse aree nelle campagne circostanti Aleppo sono avvenuti “in concomitanza” con un attacco di droni contro strutture e civili. Il Governo siriano non ha fornito al mo ...informazione

Distrutti altri quattro droni Houthi lanciati nel Mar Rosso - Gli attacchi erano mirati a una nave della Coalizione e a una nave da guerra statunitense impegnate nell'autodifesa sul Mar Rosso. Il Comando ...agoramagazine

M.O., alto funzionario Hezbollah ucciso in un attacco in Libano - Tiro, 29 mar. (askanews) - Una persona è stata uccisa nell'attacco a un veicolo nella regione di Tiro, nel sud del Libano, si tratta di un membro anziano di Hezbollah. In precedenza, i media statali ...libero