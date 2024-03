Dragon’s Dogma 2 | disponibile la prima patch su PlayStation 5 e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un nuovo aggiornamento per2 è orasu PC e5. Capcom assicura di essere intervenuta sul framerate, sul DLSS e sul ray tracing, ma precisa anche di non aspettarsi miglioramenti significativi in termini di performace generali. Anticipato alcuni giorni fa, nel pieno delle polemiche post-lancio di2, questo aggiornamento non è che il primo passo verso una strada di ottimizzazione che si preannuncia lunga. Anche andando a consultare le note di rilascio e i commenti a corredo, scopriamo che si tratta di unapiuttosto blanda. Come segnala VGC, tra le novità per gli utenti5 si trova un’opzione per attivare o disattivare il motion blur e il ray tracing. Potremo anche impostare il framerate ...