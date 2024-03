Dove vedere Sinner-Medvedev | la semifinale del Miami Open che apre un weekend di grande tennis

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) L'ultima volta che li abbiamo visti insieme erano dall'altra parte del mondo eentrava nella storia come primo italiano a vincere gli Australian. Ma eccoli, di nuovo:, il numero 3 e il 4 al mondo, uno contro l'altro inal, in Florida. Dopo aver sconfitto ai quarti di finale il ceco Tomas Machac (6-4 6-2) il campione italiano trova il russo Daniil, che ha appena eliminato il cileno Nicolas Jarry (6-2 7-6). Si gioca oggi 29 marzo alle 20., in streaming e in tv Il match, valido per le semifinali del Master 1000 di ...